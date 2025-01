La festa dei tifosi a Piazza della Libertà per i 125 anni della Lazio - FOTO e VIDEO

La Lazio e i suoi tifosi sono pronti a festeggiare i 125 anni

Si avvicina sempre di più la mezzanotte che, per la Lazio, significa 125 anni di storia. Come ogni anno, l'appuntamento per i tifosi biancocelesti è proprio a Piazza della Libertà, luogo di nascita della prima squadra della Capitale. La Lazio scenderà tra pochi giorni in campo e lo farà con il Como davanti ai propri tifosi: oltre al derby perso, i calciatori vorranno regalare una gioia ai tifosi visto l'anniversario del club.

Ecco alcune immagini direttamente da Piazza della Libertà che si sta pian piano riempiendo di tifosi biancocelesti, pronti a festeggiare il compleanno della Lazio

I video da Piazza della Libertà

