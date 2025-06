Klopp: "Mondiale per Club? È disumano, i calciatori meritano delle pause"

Ogni giorno fino al 13 luglio c'è il Mondiale per Club a tenere compagnia ai tifosi durante l'estate, che al momento si trova alla fase degli ottavi di finale ad eliminazione diretta, tuttavia, Jurgen Klopp, ex tecnico del Liverpool, Borussia Dortmund e Mainz ed attualmente coordinatore delle attività calcistiche del gruppo Red Bull, si è espresso duramente al quotidiano tedesco Die Welt riguardo la competizione.

Jurgen Klopp sul Mondiale per Club

Una follia assoluta, la peggior idea mai sperimentata nel calcio. Capisco chi dice che i soldi per partecipare siano tanti, ma l'anno scorso si è giocata la Coppa America e gli Europei e ora quest'anno c'è il Mondiale per Club e l'anno prossimo ci sarà il Mondiale. Questo significa che non c'è un vero recupero per i giocatori coinvolti, né fisico né mentale

Anche i giocatori Nba guadagnano un sacco di soldi, ma hanno quattro mesi di pausa fra una stagione e l’altra. Tornei come questi non possono essere organizzati a spese dei giocatori. Temo che i giocatori andranno incontro a infortuni senza precedenti la prossima stagione. Se non la prossima stagione, sarà durante il Mondiale o subito dopo. Ci aspettiamo costantemente che i nostri giocatori affrontino ogni partita come se fosse l'ultima. Glielo ripetiamo 70-75 volte l'anno. Ma non può continuare così.

Da allenatore ho avuto solo una volta una pre-stagione di due settimane e mezzo in cui tutti i miei giocatori erano a mia disposizione. È disumano. Dobbiamo concedere loro delle pause, perché altrimenti non saranno in grado di dare il massimo a lungo termine. E così perde di valore l’intero prodotto calcio.

I guadagni del Mondiale per Club

Sono molti gli incassi delle squadre partecipanti al FIFA Club World Cup, infatti, come riportato da snai.it, il premio per l’accesso ai quarti di finale è di circa 12,2 milioni di euro, a cui si aggiungono 19,5 milioni per i club che riescono ad accedere alla semifinale. Le due finaliste, invece, si aggiudicheranno la cifra di 27,8 milioni e la vincitrice del titolo FIFA incasserà ulteriori 37 milioni.