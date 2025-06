Lazio, Delio Rossi: "Ci deve essere una sinergia forte fra società e allenatore..."

Sembra che nessun nuovo volto arriverà nel club biancoceleste in estate, infatti, in virtù dell'articolo 90 comma 4 bis, dato che alla scadenza della trimestrale del 31 marzo la Società ha sforato i tre parametri FIGC, vale a dire l'indice di liquidità, indicatore di indebitamento e del costo del lavoro allargato, la Lazio non potrà acquistare nessun calciatore fino a settembre. Riguardo la campagna acquisti bloccata e sulla decisione del Comandante Maurizio Sarri di restare si è espresso l'ex tecnico Delio Rossi ai microfoni de La Gazzetta dello Sport.

Delio Rossi a La Gazzetta dello Sport

Sulla campagna acquisti bloccata

La società ha reagito facendo un investimento significativo sull’allenatore, che è uno dei più importanti in circolazione. Lotito e Fabiani sono sicuri di avere una rosa forte, che ritengono non sia stata gestita al meglio dal precedente tecnico. E sono convinti di poter ottenere risultati migliori.



Su eventuali margini di miglioramento



L’ultima stagione è stata particolare. La Lazio è finita settima,fuori dall’Europa, ma è anche arrivata all’ultima giornata di campionato a due punti dalla Juventus quarta. Con un pizzico di fortuna in più avrebbe potuto qualificarsi per l’Europa League,forse perfino per la Champions. Quindi con gli incastri giusti si può ottenere un piazzamento migliore. Almeno 4-5 squadre, sulla carta, sono però più forti.



Sulle prossime mosse della società e del mister