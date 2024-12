Atalanta, esce Retegui per infortunio: le sue condizione in vista della Lazio

Prosegue questa giornata di Serie A che si chiuderà domani con due sfide in programma: in questo momento si sta giocando Atalanta-Empoli, nel pomeriggio sono arrivate le vittorie di Roma e Venezia ai danni di Parma e Cagliari. Arriva una brutta notizia per Gasperini che dovrà fare a meno del suo attaccante per via di un infortunio.

Atalanta, esce Retegui per infortunio

Arrivano brutte notizie per l’Atalanta che al minuto 21‘ ha visto uscire dal campo il suo attaccante Mateo Retegui, attuale capocannoniere della Serie A: si tratta di un infortunio muscolare. Al suo posto è entrato proprio Nicolò Zaniolo.

Retegui salta la Lazio?

Nella prossima giornata, l’Atalanta farà visita proprio alla Lazio. Gasperini difficilmente potrà recuperare Mateo Retegui, uscito per via di un infortunio muscolare. Come riportato da Sky Sport, si tratterebbe di uno stiramento al retto femorale della coscia sinistra. Serviranno ulteriori accertamenti per capire l’entità dell’infortunio.