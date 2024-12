Roma-Parma 5-0, tre punti per allontanare la zona salvezza

La partita del pranzo domenicale è quella tra Roma e Parma. Entrambe le squadre vengono da due sconfitte e i giallorossi più che mai sono chiamati a rialzare la testa dopo un periodo condito da molte polemiche e difficoltà. Il Parma viene dalla cocente sconfitta in casa con l'Hellas Verona ed è doverosa una reazione per non sprofondare in classifica.

Gli uomini di Ranieri rispondono presente partendo subito a mille e incanalando il match sui binari giusti. Il risultato finale parla chiaro e la Roma ha mostrato fame e cattiveria agonistica nel volersi portare a casa questi 3 punti d'oro che la allontanano dalla zona retrocessione.

L'andamento del match

Primo Tempo. Alla squadra di casa bastano 7 minuti per mettere la partita nel giusto senso, arriva il rigore e l'argentino Dybala trasforma con un tiro secco e deciso che non lascia scampo a Suzuki. Continua la spinta giallorossa e al minuto 13 arriva il raddoppio, stavolta l'autore della rete è Saelemaekers che sul cross di Angelino trova il tempo giusto insaccando la palla. La partita continua col dominio giallorosso mentre dall'altra parte il Parma ci prova senza mai concretizzare pericolosamente.

Secondo tempo. La ripresa parte come è iniziato il match, forcing giallorosso e gol di Dybala in apertura con una conclusione potente e precisa dalla breve distanza. Il Parma prova una timida reazione, tiro di Camara che colpisce la traversa. Minuto 73, la Roma fa poker, ancora un rigore, stavolta a trasformarlo in gol è Paredes. Il Parma sparisce dal campo e per i giallorossi si fa sempre più facile, chiude con il 5-0 Dovbyk.

La classifica delle due squadre

La Roma alza decisamente la testa. Tre punti che portano un pò di serenità per la squadra di Ranieri, 19 i punti in classifica e un prezioso +5 sulla zona retrocessione rappresentata dal Cagliari che però ha una partita ancora da giocare. I giallorossi possono passare un Natale leggermente più tranquillo nonostante una classifica pesante che genera senza meno frustrazione e delusione nell'ambiente.

Il Parma resta a 15 punti, si fanno sentire le ultime due sconfitte e la zona retrocessione si avvicina senza pietà. Sicuramente i gialloblu oggi sono scesi in campo con leggerezza e sono stati divorati dall'atteggiamento avversario dei giallorossi.