Calvarese sul rigore negato alla Juve: “Massa ha fatto bene a revocare il penalty”

L’ex fischietto Gianpaolo Calvarese è intervenuto in diretta su TvPlay per dire la sua in merito al controverso rigore che era stato assegnato, salvo poi essere revocato, dopo 10 minuti in Juve-Lazio di Coppa Italia. Secondo Calvarese, non ci sono dubbi sul fallo che Vecino commette ai danni di Cambiaso, che viene travolto in area con un intervento scomposto d parte dell’uruguagio. Tuttavia, il punto interrogativo riguarda se la giocata di Patric, che ha rimesso in gioco proprio Cambiaso, sia stata intenzionale o meno.

Calvarese sul rigore e sul posizionamento di Patric in Juve-Lazio: