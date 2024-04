Calciomercato Lazio, interesse per un attaccante classe 2000: ecco di chi si tratta

Mancano poco meno di due mesi al termine della stagione. La Lazio si trova attualmente, a otto gare dal termine del campionato di Serie A, al settimo posto con 46 punti, a -4 dall'Atalanta sesta (con una partita in meno) e -6 dalla Roma quinta. L'obiettivo dei biancocelesti è quello di provare a centrare un piazzamento europeo anche per la prossima stagione. Oltre al campionato, la squadra di Tudor è in corsa anche per un posto in Finale di Coppa Italia e, il 23 aprile, allo Stadio Olimpico di Roma, è chiamata a rimontare il 2-0 della Juventus nella Semifinale d'andata, per accedere all'ultimo atto della competizione.

Calciomercato Lazio, interesse per Fotis Ioannidis del Panathinaikos

A meno di due mesi dal termine della stagione, la Lazio starebbe iniziando a guardare già al calciomercato estivo. Come riporta il noto giornalista di Sky Sport Manuele Baiocchini attraverso il proprio profilo Twitter, il club biancoceleste sarebbe interessata a Fotis Ioannidis, attaccante del Panathinaikos. Ioannidis è nato il 10 gennaio del 2000 in Grecia e, gli scout biancocelesti, lo avrebbero già visionato dal vivo.

Situazione contrattuale, costo e squadre a cui piace oltre alla Lazio

Fotis Ioannidis gioca nel Panathinaikos dall'agosto del 2020, con il contratto in scadenza nel giugno 2027. Il costo del giovane attaccante classe 2000, continua Manuele Baiocchini, sarebbe di 15 milioni di euro e, la Lazio, non dovrebbe essere l'unico club che ha mostrato interesse per lui: su Ioannidis infatti ci sono il Siviglia, lo Sporting Lisbona e lo Stoccarda.