La Lazio è alla ricerca di un giocatore offensivo che possa garantire qualità nel reparto. Rayan Cherki può essere sicuramente uno di questi: il trequartista francese classe 2003 attualmente in forza al Lione, ha il contratto in scadenza nel 2025 e potrebbe partire in questa sessione di calciomercato. Il Borussia Dortmund era ad un passo dal prenderlo, ma negli ultimi giorni la trattativa è sfumata definitivamente. Il ds del Lione ha spiegato la situazione del calciatore ai microfoni di Le Progrès, queste le sue parole.

Le parole del ds del Lione su Cherki