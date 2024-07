Primavera, Napolitano ai saluti: "Orgoglioso di essere cresciuto con questi colori addosso"

Dopo 15 lunghissimi anni, Luca Napolitano è pronto a dire addio ai colori biancocelesti. Il trequartista classe 2004, che ha attraversato tutte le trafile delle giovanili Laziali, ha giocato un ruolo importante nelle ultime due stagioni nella Primavera allenata da mister Sanderra. Ad annunciare l'addio è stato lo stesso giocatore che, attraverso un post su Instagram, ha salutato quella che è stata la sua famiglia per gran parte della sua vita.

Nella didascalia del post pubblicato su Instagram, Napolitano scrive:

Dopo 15 anni da giocatore della lazio ed aver scalato le categorie dai piccoli amici elle convocazioni in Champions League, è arrivato il momento dei saluti, una società a cui ho dato tanto ed ho ricevuto tanto.

Sono contento e orgoglioso di essere cresciuto con questi colori tatuati addosso come una seconda pelle.

Spero non sia un addio ma solo un arrivederci e che le nostre strade si incrocino di nuovo, sia come compagni che come avversari.

Certi amori non finiscono…

Ringrazio tutti gli allenatori, dirigenti, compagni di squadra e le persone che mi hanno accompagnato in questo viaggio.

sempre forza Lazio