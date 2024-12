CONFERENZA MANDAS: "Felice qui, voglio sempre farmi trovare pronto. E su Provedel e Furlanetto..."

La Lazio supera 3-1 il Napoli e approda ai quarti di finale di Coppa Italia. Il commento in conferenza stampa del portiere biancoceleste Christos Mandas.

LE PAROLE DI MANDAS

“Lavoriamo in allenamento per giocare un calcio molto offensivo, non vogliamo segnare un gol e abbassarci. Andiamo sempre alla ricerca del prossimo gol. Anche a livello psicologico il calcio che proponiamo con mister Baroni mi fa sentire più sicuro, abbiamo più soluzioni e sappiamo esattamente dove sono i nostri compagni sul campo. Il mister ci dà sempre un piano di gioco e noi lo seguiamo”.

SUI PORTIERI

"Ho un grande rapporto con Ivan, entrambi ci aiutiamo molto ma anche Furlanetto è un grande ragazzo. Ci aiuta tanto in allenamento. Il gruppo dei portieri è molto positivo.

Stasera secondo me potevo parare meglio sul tiro di Neres, ma ho visto il pallone all'ultimo momento. Domani voglio lavorare su questo, parlerò con l'allenatore dei portieri perché ho capito che posso fare meglio. Questa è la vita del portiere, in un momento puoi prendere gol e cambiare tutto.

Io sono sempre felice qui alla Lazio, anche per i miei compagni è meglio se sono felice. Se sorrido in allenamento aiuto i compagni, io sono sempre pronto per giocare e non so cosa succederà nei prossimi mesi. Io voglio farmi trovare sempre pronto per giocare e aiutare la squadra".