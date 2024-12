Lazio-Napoli, Hysaj festeggia e ringrazia

La sfida di Coppa Italia tra Lazio e Napoli non è stata solo il palcoscenico della straordinaria tripletta di Noslin, decisiva per il passaggio ai quarti. È stata anche la serata del ritorno in campo di Hysaj, che ha ritrovato spazio dopo mesi difficili. Superato nelle gerarchie da Nuno Tavares, il terzino albanese era stato escluso dalle liste per Serie A ed Europa League. Tuttavia, il regolamento della Coppa Italia, che non richiede liste specifiche, gli ha offerto l'opportunità di scendere in campo in un momento di emergenza, vista l'assenza di Tavares e Pellegrini.

La prestazione di Hysaj

Hysaj ha giocato dal primo all’ultimo minuto, fornendo una delle sue migliori prestazioni con la maglia biancoceleste. È stato protagonista nel rigore guadagnato da Pedro e ha contribuito al gol del 2-1. Dopo la partita, il classe 1994 ha ricevuto una valanga di complimenti sui social, ai quali ha risposto con un sentito messaggio di gratitudine: "GRAZIE A TUTTI". Una frase semplice ma carica di significato, dedicata a chi lo ha sostenuto in questo inizio di stagione complicato.

Di seguito il suo post