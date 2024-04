Sono andati in archivio questa sera i primi due quarti di finale, con le due sorprese, Borussia Dortmund e Psg, che hanno ribaltato i risulati dell'andata.

Barcellona-Psg

In spagna sono i blaugrana a passare in vantaggio: un azione personale di Yamal, il quale serve Raphinha che la deve soltanto appoggiare in rete. Decisivo però il rosso ad Araujo, episodio che cambia decisamente la gara a favore del Psg. I francesi approfittano di ciò e trovano il pareggio con il gol dell'ex Dembélé. Ad inizio secondo tempo, Vitinha con un tiro da fuori area trova il gol del 2-1 che obbliga i ragazzi di Xavi a scoprirsi per segnare. Cancelo al 61' commette un fallo da calcio di rigore dove Mbappé non si fa ipnotizzare da Ter Stegen e trova il 3-1 per i parigini. Nei minuti di recupero il Psg, sempre con Mbappé, chiude i giochi ai danni del Barcellona e stacca il pass per le semifinali, risultato che dopo l'andata sembrava insperato.

Borussia Dortmund-Atletico Madrid

Anche qui c'è la rimonta dei tedeschi dopo la gara d'andata. Dopo una prima parte di gara in equilibrio, il Borussia Dortmund trova il doppio vantaggio nel giro di 5 minuti con Brandt e Maatsen. L'Atletico Madrid accorcia le distanze grazie ad un autogol di Hummels per poi trovare il pareggio al 64' con Correa. Il Borussia Dortmund anche in questo caso trova due gol in poco tempo con Fullkrug e Sabitzer che valgono la qualificazione in semifinale per i tedeschi.