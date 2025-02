Le PAGELLE di Inter-Lazio | Tchaouna ha esaurito le chance, Isaksen l'unico: ingenuo Gigot

Le pagelle di Inter-Lazio

Mandas 5,5 - Mai impegnato con le mani nel primo tempo, per lui solo lanci sbagliati tranne una bella palla per Zaccagni. Sul gol di Arnautovic non può nulla.

Pellegrini 5 - Dopo i buoni primi 10 minuti, sbaglia troppi palloni nella prima frazione e perde troppo spesso il possesso.

Dal 62' Tavares 6 - Entra per smuovere un pò la fascia sinistra ma fa ben poco, se non un paio di accellerazioni, di cui un pericolosa. Sul finale fa un bel reupero su Correa che era partito a campo aperto.

Romagnoli 5,5 - Prima frazione anonima, si lascia scppare un paio di volte Arnautivic, di certo meno sicuro del proprio compagno di reparto.

Dal 45' Gila 6 - Per lo spagnolo un bello strappo in avanti palla al piede e una chiusura importante su Taremi.

Gigot 5,5 - Solido e cattivo, anticipa e annulla Taremi nel primo tempo e tiene bottza su Arnautivic. Nel secondo tempo commette un'ingenuità facendo fallo da rigore su Correa, che fa raddoppiare l'Inter.

Lazzari 5 - Spinge poco, non punta mai Di Marco e quando crossa lo fa mettendo sempre palloni troppo lenti e pevedibili o prendendo in pieno il proprio diretto avversario.

Guendouzi 6 - Corre e fa girare la squadra, come sempre. In entrambi i tempi contiene bene il centorcampo dei nerazzurri. Uno dei pochi che non molla mai davvero.

Rovella 6 - Il suo rientro a centrocampo si vede, con lui il fraseggio è più fluido, ma nella seconda frazione cala come tutti.

Isaksen 6,5 - Il migliore della Lazio nel primo tempo, i difesnori dell'Inter fanno fatica a prenderlo. Si muove bene in attacco, corre, sterza, dribla fli avversari e si rende pericoloso con un paio di tiri. Nei secondi 45' la stanchezza si fa sentire enon riesce più a incidere.

Dal 78' Ibrahimovic SV - Esordio per lui in maglia biancoceleste

Dia 6 - Nei primi 45' viene pescato da Zaccagni dopo un bel inserimento in area, ma non riesce a capitalizzare l'occasione. Viene spostato come prima tuma dal 60esimo, ma gli arrivano davvero pochi palloni.

Zaccagni 6 - Si muove tanto sulla fascia, cercando di cuire il gioco tra difesa e attacco. Questo suo lavoro non gli permette però di incidere in maniera decisiva in attacco.

Dal 62' Pedro 5,5 - Pericoloso solo in occasione del tiro da fuori, deviato da Bissek sulla traversa nerazzurra

Tchaouna 5 - Praticamente nullo , l'unica giocata buona è una sponda nel primo tempo su Isaksen a centrocampo, che fa ripartire la squadra. Per il resto non è mai stato chiamato in causa.

La pagella di Baroni - 5,5

Organizza bene la squadra nel primo tempo. I suoi uomini entrano in campo con la giusta mentalità e concentrazione, attendendo e colpendo nel momento giusto. Nel secondo tempo fa partire le staffette dei cambi, in vista dell'impegno contro il Milan di domenica. Forse avrebbe potuto sotituire prima Tchaouna. Per il resto brava l'Inter a sfruttare un eurogol di Arnautovic e un rigore per portre a casa il match.