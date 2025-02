Inter-Lazio, doppio dubbio sul gol dell'1-0 di Arnautovic

Quarti di finale, si incontrano Inter-Lazio nella cornice dello stadio San Siro di Milano. I 22 giocatori sono ancora in campo ma già scoppia la polemica per quello che è il gol del vantaggio realizzato dalla squadra di casa con la sua punta austriaca Arnautovic. Il numero 8 nerazzurro realizza un gran gol con un tiro al volo di sinistro dopo gli sviluppi di un calcio d'angolo. Rivedendo bene il replay però sembrano esserci due irregolarità che avrebbero dovuto portare all'annullamento della rete o almeno ad una valutazione attenta del Var.

La prima dubbia irregolarità

Le immagini mostrano un possibile fuorigioco. Il gran tiro di Arnautovic è stato disturbato dalla presenza di De Vrij? Il difensore olandese sembra infatti esser in fuorigioco coprendo la visuale del portiere laziale, Mandas infatti in diverse immagini sposta la testa per vedere l'arrivo del tiro, coperto proprio da De Vrij e se facciamo un ulteriore passo nel voler analizzare questa situazione, tracciando una linea invisibile che segue la traiettoria del pallone vediamo che il difensore nerazzurro ex laziale è perfettamente in linea con il tiro di Arnautovic, motivo in più che accende diversi dubbi sulla regolarità del gol dell'Inter.

Nell'azione del gol contatto dubbio Dumfries-Rovella

Altro dettaglio importante da analizzare a fondo che ha causato la rabbia social dei tifosi biancocelesti come riportato anche da Il Corriere dello Sport. Il giocatore olandese dell'Inter Dumfries trattiene vistosamente il centrocampista della Lazio Rovella, un fallo che se fosse stato fischiato non era certo uno scandalo ne se fosse stato richiamato l'intervento del Var.