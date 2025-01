Calciomercato, la Lazio pensa ad un colpo in difesa: spuntano due nomi dall’estero

Domenica, contro la Fiorentina, la Lazio ha registrato l’ennesima battuta d’arresto all’Olimpico (dopo Inter, Atalanta, Roma e Como). Nell’ultimo periodo l’unica vittoria è arrivata nella trasferta con il Verona e questo evidenzia le numerose debolezze della squadra su cui Baroni dovrà lavorare nei prossimi mesi per preparare i numerosi e prossimi impegni. Riguardo il calciomercato, la società sta lavorando per portare a Roma un centrocampista che possa far rifiatare Rovella e Guendouzi, ma non soltanto. L’infortunio improvviso al malleolo di Patric ha evidenziato la necessità di pensare, anche a giugno eventualmente, ad un difensore centrale.

Lazio alla ricerca di un centrale: l’idea della trattativa con Casadei

Come riportato da Il Corriere dello Sport, nelle ultime ore stanno circolando alcuni nomi possibili per rinforzare la difesa della Lazio come quello di Abakar Sylla (Strasburgo) e Aaron Anselmino (appena rientrato al Chelsea dal boca Juniors). La Lazio, infatti, sta cercando di portare a termine una doppia trattativa con la proprietà londinese: non solo Casadei nel mirino di Fabiani, ma anche un giovane difensore under 22 per dare a Baroni un’opzione in più tra i centrali. Il nome più caldo e quello di Sylla, calciatore gestito dagli stessi agenti di Casadei. La necessità di munire la squadra di un altro centrale c’è sempre stata, ma con l’improvviso infortunio di Patric è quasi diventata una necessità (lo spagnolo viaggia verso il recupero, ma nessun medico può garantire il suo ritorno fino alla fine della stagione, per ora è stato semplicemente scongiurato l’intervento). In generale, affiancare a Romagnoli, Gila e Gigot un altro giovane sarebbe un ottimo colpo per il progetto futuro della Lazio.

