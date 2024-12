Napoli-Lazio, vietata la trasferta ai tifosi residenti nel Lazio

I problemi per le trasferte per i tifosi della Lazio sembrano non finire. Dopo il divieto per i laziali di poter raggiungere Amsterdam e assistere alla sesta giornata di Europa League in casa nell'Ajax, ad oggi anche la trasferta per la quindicesima giornata di Serie A allo Stadio Maradona contro il Napoli sembra incontrare le stesse problematiche.

Le restrizioni

Secondo quanto riferito dall'ANSA, il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha deciso di vietare la trasferta ai tifosi biancocelesti per la partita di domenica. In particolare, è stato disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella Regione Lazio, ad eccezione di coloro che hanno aderito ai programmi di fidelizzazione del Napoli, i quali, però, non potranno acquistare i tagliandi per il settore ospiti. Inoltre, i biglietti per il settore ospiti saranno disponibili esclusivamente per i tifosi della Lazio residenti in altre regioni, ma solo se iscritti ai programmi di fidelizzazione della società capitolina.

Napoli-Lazio: quando si gioca

Gli ottavi di finale di Coppa Italia si giocheranno a casa della squadra di Antonio Conte, allo Stadio Maradona di Napoli, il 5 dicembre alle ore 21:00. Il club partenopeo, essendo arrivato lo scorso anno al nono posto in classifica ha precedentemente dovuto affrontare i sedicesimi di finale contro il Palermo: gara vinta 5-0 a favore chiaramente del Napoli, vittoria che gli ha permesso il passaggio del turno. Azzurri e biancocelesti si affronteranno in una gara secca, come di consueto, e la vincente tra le due poi dovrà sfidare una tra Inter e Udinese.