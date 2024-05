In queste ore si respira un'aria di scontro tra Assoagenti e De Laurentis. Questo il comunicato che attacca il presidente del Napoli.

Dopo aver ascoltato, con imbarazzo, le dichiarazioni del Presidente Aurelio De Laurentiis, in occasione della recente audizione in Senato, l’AIACS – Assoagenti, in rappresentanza dei propri associati, invita il sig. De Laurentiis a denunciare gli autori responsabili dei “ ricatti dei procuratori che sono la vera problematica del sistema calcio per l’indebitamento” come lo stesso Presidente ha dichiarato in pubblica udienza. L’AIACS – Assoagenti sosterrà il Presidente in qualsivoglia denuncia avallata da elementi probatori certi.

In mancanza di denunce o azioni conseguenziali si riterranno le parole del sig De Laurentiis altamente lesive della categoria degli agenti e pertanto passibili di azioni giudiziaria a tutela che l’AIACS – Assoagenti potrà intraprendere nei confronti dell’autore di dichiarazioni offensive e discriminatorie.

Ricordiamo al sig. De Laurentiis, che gli agenti sportivi espletano una professione tutelata e protetta da disciplina statuale e pertanto controllata e garantita da una normativa altamente stringente e presa come riferimento dalla FIFA e da tutte le altre Federazioni calcistiche