Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha partecipato oggi all'audizione sulle "Prospettive di riforma del calcio italiano" rilasciando delle dichiarazioni. Queste le sue parole riprese da Fanpage

La demagogia ha tolto la sponsorizzazione in diretta sulle scommesse, perché induce alla ludopatia, cose strumentali, non hanno senso. Questo mondo produce un miliardo. L’anno scorso, ho fatto una battaglia per lo splittamento dei versamenti fiscali e oggi tutti riconoscono che quella norma ha portato risultati importantissimi per lo stato. Bisogna avere il coraggio all’interno del sistema