La MOVIOLA di Napoli-Lazio: Colombo con qualche imprecisione

La Lazio espugna con una prestazione con la P maiuscola lo Stadio Diego Armando Maradona sconfiggendo il Napoli due volte nel giro di 72 ore. La Lazio di Baroni fa brillare gli occhi dei tifosi e non solo raccogliendo elogi per quanto fatto di buono in questo avvio di stagione. Nel cielo di Napoli squarciato dalla cometa Isaksen, il fischietto del match Andrea Colombo si porta a casa la partita lasciandosi però alle spalle qualche fischio controverso, chirurgici soprattutto i gialli a Guendouzi e Castellanos. Il Napoli può recriminare qualcosa ma decisamente eccessive le proteste.

Isaksen - IPA

