Ecco come potrebbe essere l'attacco della Lazio nella prossima stagione - Gli scenari

Nonostante in Italia il calciomercato inizi ufficialmente il 1° luglio sono già iniziate moltissime trattative e molte sembrano essere addirittura già in chiusura. Dopo la brutta stagione della Lazio condita da ben due terremoti nel giro di tre mesi (dimissioni di Sarri e Tudor), la società vuole ripartire con un nuovo ciclo partendo con la rifondazione dell'attacco visti gli addii in quella zona di campo e la poca prolificità mostrata dagli attuali interpreti.

I nomi che circolano e le trattative per il reparto offensivo

Il primo acquisto della Lazio, dato per fatto da tutti i principali esperti di calciomercato e in attesa di ufficialità, sarà Loum Tchaouna jolly offensivo in arrivo dalla Salernitana appena retrocessa. Altro profilo che dovrebbe essere ad un passo dalla Lazio è Fisayo Dele-Bashiru, trequartista classe 2001 dell'Hatayspor con cui la Lazio dovrebbe aver chiuso le trattative e si procederebbe spediti verso lo scambio di documenti e le viste mediche. Si continua invece a trattare per Noslin dell'Hellas Verona e Stengs del Feyenoord, mentre sarebbe abbandonata la pista che porta a Boulaye Dia. Leggermente defilata la pista che porta al giovanissimo Samed Bazdar del Partizan.

Calvin Stengs

Il possibile attacco biancoceleste del prossimo anno

Senza dubbio è ancora molto presto per ideare un possibile scacchiere tattico viste anche le incognite di formazione e modulo intorno a Marco Baroni. Siamo dunque nel campo delle ipotesi ma prendendo il modulo prediletto da Marco Baroni ovvero il 4-2-3-1 e vedendo accostati questi profili alla Lazio, il prossimo attacco della Lazio potrebbe suonare così: sulla fascia sinistra spazio a Zaccagni e Pedro con il possibile inserimento di Cancellieri in alternativa al fantasista spagnolo in caso di ribaltoni; la trequarti sarebbe l'area più colpita dalla rivoluzione in cui ipotizziamo Stengs con Dele-Bashiru; sulla fascia destra invece ci sarebbero Tchaouna ed Isaksen, qualora non dovesse essere inserito nella trattativa per Stengs. Il vero jolly sarebbe Noslin che con Baroni ha rivestito principalmente il ruolo di Prima Punta ed in alternativa spostato sulla destra, da capire infatti ci sono ancora le situazioni legate a Immobile e Castellanos.