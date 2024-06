La Lazio apre le trattative con lo United per Greenwood

Sono tantissimi i nomi accostati alla Lazio in questa fase di aperta costruzione e rifondazione della rosa. Sembrano altrettanto numerose le trattative che la il club biancoceleste ha iniziato ad imbastire con numerose società e profili, in pole position ci sono i nomi di Noslin e Stengs oltre al già chiuso e in attesa di ufficializzazione Loum Tchaouna.

L'ultimo nome accostato al club biancoceleste è un ritorno di fiamma e si tratterebbe di Mason Greenwood di proprietà del Manchester United in prestito al Getafe.

Greenwood e la Lazio

Per la Lazio c'era già stato un forte interessamento per Mason Greenwood la scorsa stagione, quando negli ultimi giorni di mercato estivo il club capitolino è stato vicino ad ottenerlo in prestito dai Red Devils. Più rapido e concreto della Lazio è stato però il Getafe con cui Greenwood ha condotto un ottima stagione chiudendo con 10 gol e 8 assist, nonostante gli ottimi numeri Greenwood tornerà in Inghilterra ma ha già attirato su di sé l'attenzione di moltissimi club anche molto prestigiosi, su tutti la Juventus. Tuttavia è di poco fa la notizia del Daily Mail, uno dei più popolari e affidabili tabloid britannici, che vedrebbe la Lazio nuovamente in trattative per il calciatore.

L'indiscrezione del Daily Mail

Secondo quanto riportato poco fa dall'edizione online del Daily Mail, infatti, la Lazio avrebbe aperto le trattative con il Manchester United sulla base di 30 milioni di sterline avvicinandosi alla richiesta del club inglese con possibili bonus legati alle prestazioni dell'attaccante ormai ex-Getafe.