Milan-Lazio, Gimenez: "Oggi è una gara chiave, sono importanti i tre punti"

Prima del fischio d’inizio di Milan-Lazio, il nuovo attaccante rossonero Santiago Gimenez ha rilasciato un’intervista ai microfoni di DAZN, condividendo le sue impressioni sul periodo che sta attraversando il club lombardo e sul suo stato di forma attuale.

Un club come il Milan deve stare sempre in Champions League. Oggi è una gara chiave, la Lazio è un po’ più in alto. Sarà determinante prendere i tre punti. Tutta la squadra deve lavorare insieme per raggiungere la vittoria. Ho i 90 minuti, sto bene.