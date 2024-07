Duro comunicato dei tifosi del Marsiglia per l'arrivo di Greenwood; arrivano anche le dichiarazioni del sindaco della città.

La trattativa di Greenwood è stata ricca di alti e bassi ma in questo momento il Marsiglia sembra aver superato la Lazio nella corsa al giocatore inglese. Il presidente della squadra francese, insieme a De Zerbi, si è espresso in conferenza stampa sul possibile arrivo dell'esterno in forza al Manchester United; i tifosi dell'OM hanno recentemente invaso i social media per esprimere la loro opposizione a un possibile acquisto di Mason Greenwood. La reazione dei tifosi è stata particolarmente forte a causa delle questioni extra campo avute dal giocatore. Nelle ultime ore, i gruppi di supporters del Marsiglia hanno rilasciato un duro comunicato in cui condannano fermamente l'eventualità dell'acquisto di Greenwood; sono arrivate anche le dichiarazioni del sindaco della città, contrariato della situazione in divenire.

Il comunicato di rivolta dei tifosi del Marsiglia sull'arrivo di Greenwood

In un momento in cui le trattative per l’arrivo di Mason Greenwood sono annunciate sempre più accese, è necessario spiegare ancora una volta e prima che il danno diventi irreversibile perché questo trasferimento sembra inconcepibile alla luce dei valori mostrati dal club. Per molti di noi una linea rossa che danneggerebbe irrimediabilmente la passione che abbiamo per questo club

Depositphotos

Le parole del sindaco di Marsiglia