Gabriele Artistico ha firmato: le sue prime parole da biancoceleste

Gabriele Artistico è ufficialmente un nuovo giocatore della Lazio. L'attaccante classe 2002 arriva a parametro zero dopo l'esperienza in Serie C alla Virtus Francavilla. Cresciuto nel Parma, il ragazzo ha firmato oggi un contratto che lo legherà ai biancocelesti per i prossimi quattro anni, fino al 2028. Tuttavia, è pronto a fare un'esperienza in prestito alla Juve Stabia, in Serie B, come confermato dal suo agente Marco Busiello ai microfoni di TMW. Il contratto è già stato depositato, come riportato dal sito web della Lega Serie A.

Gabriele Artistico è un nuovo giocatore della Lazio: le sue prime parole

Intanto Artistico ha svolto quest'oggi le visite mediche di rito ed è pronto a iniziare la sua nuova avventura. Attraverso un post pubblicato su Instagram, l'attaccante ha espresso tutta la sua gioia per questo importante passo nella sua carriera, commentando: "Entusiasta per questo nuovo capitolo della mia vita. Daje Lazio"

