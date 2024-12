Xmas Lazio, Alessio Romagnoli: "Ripartiamo con umiltà"

Alessio Romagnoli, assente nella pesante sconfitta contro l’Inter, ha commentato il risultato negativo durante la cena di Natale della Lazio. Il difensore centrale, che ha seguito la partita dalla tribuna, ha voluto esprimere la sua comprensione per le difficoltà vissute dalla squadra, ma ha anche cercato di infondere un messaggio di speranza e determinazione. Romagnoli ha sottolineato che una sconfitta di tale portata fa parte del calcio, ma non deve diventare un ostacolo insormontabile. Ha insistito sull’importanza di trarre insegnamento da momenti come questi e di non perdere la fiducia. Di seguito le sue dichiarazioni

Sul match di ieri contro l'Inter

“È stato un match difficile, sappiamo di aver giocato una partita pessima, tranne nei primi 30 minuti. L’obiettivo ora è resettare e ripartire, magari tornando ad avere un pizzico di umiltà in più. Bisogna imparare dalle grandi squadre come l’Inter, che sanno difendersi in blocco e “giocare sporco” quando necessario, un aspetto che la Lazio dovrà migliorare per affrontare le sfide future con maggiore solidità e concretezza.“

Romagnoli ha anche parlato della necessità di ritrovare un equilibrio, non solo nelle prestazioni, ma anche nell’approccio mentale

“Non è che non siamo umili, ma dobbiamo esserlo di più. I complimenti fanno bene, ma so anche accettare le critiche e dimostrare che siamo una grande squadra.”

Un messaggio chiaro, che riflette la sua voglia di riscatto e di crescita, per evitare che una sconfitta, per quanto dolorosa, definisca l’intero cammino della stagione. Il difensore ha poi espresso la sua vicinanza ai tifosi, riconoscendo il dispiacere per una performance che non ha soddisfatto le aspettative

“Dispiace anche per i tifosi, che meritavano qualcosa di diverso. Ripartiamo da qui.”

Le sue condizioni fisiche

“Io sto meglio. Molto meglio. Spero di esserci sabato.”

Un segno di ottimismo, che lascia intendere come il difensore sia pronto a tornare in campo e dare il proprio contributo per il rilancio della squadra. Con il ritorno di Romagnoli e la volontà di rialzarsi, la Lazio guarda al futuro con rinnovata determinazione, pronta a superare questo momento e a lottare per gli obiettivi stagionali.