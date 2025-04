Serie A, Genoa-Lazio: la partita del riscatto per i biancocelesti

Ieri sera si è concluso, con il punteggio di 0-2, il match Genoa-Lazio, giocata al Marassi.

Una buona prestazione da parte della squadra di Baroni, che si è rialzata dopo la sofferta eliminazione dall'Europa League.

Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball

La partita

In quei 90', come riportato dalla Gazzetta dello Sport, sono successi diversi episodi: prima, al 16', l'arbitro Ayroldi si è trovato costretto a sospendere la partita per 5' a causa di un gruppo di tifosi rossoblu, entranti in ritardo per protestare contro il rinvio di questo match (si sarebbe dovuto giocare lunedì 22 aprile, ma, a causa della scomparsa del Santo Padre, la Lega Serie A aveva deciso di non disputare le partite). Poco dopo l'espulsione di Otoa (avvenuta al 21'), al 32' Castellanos ha sbloccato il risultato, favorito anche dal cross di Pellegrini.

Nonostante tutto, il Genoa ha provato a rimediare, ma giocare in 10 non è mai semplice… al 65', infatti, a segnare è stato Boulaye Dia, confermando la buona prestazione della Lazio.

Le motivazioni di Lazio e Genoa

Molto probabilmente, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, ad influire sul corso della partita sono state le motivazioni di queste due squadre.

Il Genoa, infatti, appare poco motivato, complice la salvezza già ottenuta. Questa situazione ha portato Viera a provare delle novità, in vista della prossima stagione di Serie A.

La Lazio, invece, è ancora in corsa per agguantare le prossime qualificazioni di Europa League e, in questo momento, i biancocelesti erano determinati a riscattare a tutti i costi la sconfitta subita contro il Bodo Glimt.

Con questi 3 punti, la squadra capitolina ha raggiunto la Juventus (ieri ha perso 0-2, a Parma) che incontrerà, all'Olimpico, nel terzultimo turno di campionato .