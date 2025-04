Lazio, contro il Genoa la decima trasferta vinta in Serie A: da quanto non succedeva?

Nel recupero della 33ª giornata di campionato, la Lazio a Genova è riuscita a conseguire una grandissima vittoria che la rilancia perfettamente in classifica, riportandola a -1 dalla Champions. Non era facile battere il rossoblù che vantano la miglior difesa del continente e una continuità di risultati incredibile da quando è arrivato mister Vieira sulla panchina. Così, con determinazione e consapevolezza, i biancocelesti hanno disputato una grande partita, mostrando anche un bellissimo calcio e meritato di vincere questa trasferta con ben due goal di scarto.

La Lazio raggiunge la decima vittoria in trasferta

Possiamo dire che biancocelesti, in particolare Baroni, sono stati davvero bravi ad estirpare dalla testa allo stress fisico e ad evitare il contraccolpo per l’eliminazione europea contro il Bodo. Come riporta l’edizione odierna del quotidiano Il Messaggero, la Lazio, con la vittoria contro il Genoa, sale a quota 10 trasferte vinte in questa Serie A. Il dato è storico poiché era successo solo poche volte di toccare questa cifra: nella stagione 2017-2018 (12 trasferte); nel 2019-2020 (10 trasferte) e nel 2022-2023 (11).

Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball

La corsa al quarto posto è riaperta

La vittoria della Lazio, non soltanto far respirare biancocelesti dopo l’eliminazione in Europa League, ma è un risultato che la rilancia per il quarto posto, complice anche la sconfitta della Juventus a Parma, arrivata proprio ieri, contemporaneamente ai tre punti di Marassi. Lazio e Juventus si trovano a pari punti (59), ad un solo punto di distanza dal quarto costo, attualmente detenuto dal Bologna (60 punti). Tutto sembra rimettersi nel verso giusto e la Lazio ha ancora cinque partite, di cui tre in casa, per farsi valere e dimostrare di meritare davvero la Champions, reale obiettivo dello spogliatoio. Peccato non abbiano potuto gioire i laziali sotto la lanterna, per via del provvedimento che ha vietato la trasferta dopo il derby, ma ci sarà tempo all’Olimpico per recuperare e incitare la squadra a fare il meglio possibile.