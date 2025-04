Lazio, contro il Genoa fatale l’intesa della coppia Taty-Dia: i numeri dei due attaccanti

Ieri la Lazio è tornata a vincere in trasferta su un campo difficile. Battere il Genoa in casa, squadra determinata almeno a pareggiare per ottenere la salvezza matematica e festeggiare davanti ai propri tifosi, non era facile. I biancocelesti sono riusciti a siglare due goal a quella che era ed è considerata una delle difese più forti della Serie A e non solo, soprattutto dopo l’arrivo del mister Vieira sulla panchina rossoblù. Oltretutto, con questo risultato, la Lazio è riuscita ad evitare il contraccolpo dopo la bruttissima delusione di giovedì notte, ma anzi ad ottenere tre punti che la rilanciano per la Champions.

Una vittoria fondamentale: fatale la coppia Taty-Dia

La vittoria della Lazio ieri si è realizzata grazie a due giocatori importantissimi: Taty e Dia. I due attaccanti sono tornati a giocare insieme, da titolari, a Genova dopo che l’ultima volta era stato proprio la partita casalinga contro il Monza (9 febbraio scorso) quando la Lazio aveva vinto con misura, imponendo 4 goal di scarto ai lombardi (5-1). Come riporta Il Messaggero, la coppia sentenzia l’11º successo biancoceleste (su 17), nonché il primo ko del Genoa Marassi nel 2025, facendo sognare la Lazio per le cinque giornate rimanenti di questo campionato. I due autori dei goal di ieri insieme hanno segnato 17 reti in campionato (con le coppe il totale arriva a 24), vantando 11 goal in 12 partite insieme (6 per Dia, 5 per Castellanos). Baroni può contare su questa coppia di attaccanti per raggiungere un contro traguardo importante alla fine di questa stagione.

