Notte amara all'Olimpico. La Lazio, sconfitta per 1-0 contro il Milan nella partita di oggi, ha vissuto un'esperienza frustrante, caratterizzata da un profondo senso di ingiustizia nell'ambiente biancoceleste. La prestazione dell'arbitro Di Bello ha pesantemente condizionato gli equilibri della partita, portando la squadra di Sarri a finire in otto uomini, con le espulsioni di Pellegrini, Marusic e Guendouzi.

Proprio il terzino biancoceleste, Luca Pellegrini, ha da poco espresso la sua opinione sui social, pubblicando un post critico su Instagram nei confronti dell'arbitro di gara. Ha commentato:

”Chiedo scusa alla squadra e ai nostri tifosi per il cartellino rosso. La prossima volta calcerò la palla fuori dallo stadio di sicuro, considerando che il sangue in faccia al mio compagno di squadra e il fatto che mi fermi non è stato sufficiente per l’arbitro. Ha vinto l’anrisportività. Orgogliosi di questo gruppo, possiamo uscire a testa alta. Forza Lazio.”

Non si è fatta attendere la risposta del suo compagno di squadra Castellanos che ha commentato così il post:

”Sos grande Hermano”

che tradotto sarebbe “Sei grande fratello”.

Immediata anche la risposta di Immobile, he si è scagliato contro la direzione di gara dicendo:

”Pure scusa chiedi???? Ma qui si può parlare? No perché in campo non si poteva c’era il vigile che te lo impediva”

Anche Zaccagni ha voluto esprimere la sua opinione, pubblicando un post polemico in mattinata che parla di “ingiustizia”. Nella descrizione ha voluto infatti esprimere tutto il suo disappunto della situazione che si è venuta a creare ieri, dicendo: