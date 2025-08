Tragedia per Sven Ulreich: morto il figlio di sei anni, il calcio sotto shock

La serie di tragedie che ha colpito il calcio mondiale non si arresta: un'altra notizia devastante scuote l’ambiente. Dopo le premature scomparse dei figli del nuovo acquisto del Bari, Verreth, e dell’ex portiere della Roma Julio Sergio, anche il portiere del Bayern Monaco Sven Ulreich è stato colpito da un lutto profondissimo.

Dolore immenso per il portiere del Bayern Monaco

Il vice di Neuer ha annunciato pubblicamente la perdita del figlioletto di sei anni, Len, venuto a mancare a causa di una grave malattia. Con grande dolore, Ulreich ha condiviso il triste annuncio che mai avrebbe voluto dare: suo figlio è morto, lasciando un vuoto incolmabile nella sua famiglia. Una tragedia che si aggiunge a una settimana già segnata da terribili notizie e che stringe il calcio europeo in un unico, grande abbraccio di cordoglio.

Il messaggio social

"È con profonda tristezza - si legge - che annunciamo oggi che nostro figlio Len è mancato poche settimane fa dopo una lunga e grave malattia. La decisione di rendere pubblica la nostra storia è incredibilmente difficile per noi, ma è un passo importante per noi come famiglia, per fare chiarezza per chi ci circonda e per il pubblico.

Insieme a nostra figlia, stiamo cercando di ritrovare la strada della vita, passo dopo passo. Un ringraziamento speciale alle nostre famiglie, ai nostri amici e al Bayern Monaco per la loro discrezione e il loro enorme supporto negli ultimi mesi: significano molto per noi. Chiediamo al pubblico e ai rappresentanti dei media di essere rispettosi e rispettosi della nostra privacy. Vi preghiamo cortesemente di astenervi dal porre ulteriori domande o rilasciare dichiarazioni".