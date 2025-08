Simonelli vuole anticipare le partite di Serie A: sfida alle tv e attrazione per i giovani

Durante un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A, ha illustrato un suo progetto: anticipare alle 20 l’orario d’inizio delle gare serali di campionato per avvicinare i più giovani. “Vorrei coinvolgere le nuove generazioni, oggi assorbite dai social.

L'idea di Simonelli: partite alle 20 per conquistare i giovani

Le sfide in notturna non possono cominciare alle 20.45 (la Champions addirittura parte alle 21, ndr). Servirebbe un orario anticipato per attrarre i tifosi del futuro. Fosse per me, si partirebbe alle 20 in punto”. Un’idea personale, che Simonelli non ha ancora condiviso ufficialmente con società e televisioni.

Si tratta di una proposta interessante ma difficile da concretizzare nell’immediato. Sicuramente non realizzabile già per la stagione in arrivo. L’obiettivo del presidente è arrivarci entro tre anni: portare i ragazzi allo stadio in pieno inverno, quando il freddo e gli impegni scolastici rendono difficile trattenersi fino a tardi, non è semplice.

Tv contrarie: l'anticipo serale fa temere un calo di spettatori

Anche il sabato e il martedì mattina ormai contano, vista la distribuzione delle gare tra venerdì e lunedì. Il vero ostacolo sono le emittenti, che pagano cifre alte per i diritti e temono di perdere 2-3 milioni di telespettatori, fedeli ai tg delle 20. Ci sono poi da valutare gli aspetti legati a bandi, licenze e pubblicità. Insomma, un’ottima intuizione, che però richiederà tempo e dialogo.