Il messaggio di Gila ai tifosi laziali: "Grazie mille..."

Un'altra stagione si è conclusa, la Lazio è arrivata settima per il secondo anno consecutivo. Baroni e i suoi ragazzi rispetto alla scorsa annata hanno chiuso in classifica con quattro punti in più e a pari punti con la Fiorentina: tutto questo però non è bastato per centrare una qualificazione europea. La società è tornata sui propri passi scegliendo Sarri per la panchina, adesso però sarà importante capire i movimenti di mercato in casa Lazio.

Il messaggio di Gila ai tifosi della Lazio

“GRAZIE MILLE LAZIALI”: questo il messaggio del difensore spagnolo sul proprio profilo Instagram. Nel post sono in evidenza alcune foto della sua stagione che si è conclusa con la sconfitta amara ai danni del Lecce. Sarà un indizio di mercato o un semplice ringraziamento ai tifosi per il supporto ricevuto nella stagione 2024/2025?

Il post Instagram