Lazio, tornano cinque mediani a coprire il centrocampo di Sarri: ecco finalmente Guendouzi

Data di emergenza infortuni, Sarri sta cercando di trovare il positivo in alcuni rientri, primo fra tutti quello di Guendouzi. Il centrocampista, dopo due turni di squalifica rimediati nel derby, è pronto a tornare e ad aggiungersi agli altri mediani. Come riporta Il Corriere dello Sport, il suo ritorno è fondamentale per tornare ad avere un centrocampo completo ed organizzato.

La situazione mediani

Fino a qualche giorno fa di Mariani, c’erano soltanto Cataldi e Basic a disposizione, gli unici superstiti al termine del derby, amaro per il risultato e conseguenti assenze. Il croato era stato schierato titolare a Genova dopo essere rimasto a guardare per un anno e mezzo i compagni in campo. Ora che si sono fermati gli attaccanti, almeno il tecnico ha recuperato tutti i centrocampisti. Al momento sono fuori “soltanto“ Rovella, alle prese con la bugia, e Dele-Bashiru, bloccato da una lesione muscolare che gli ha fatto perdere il posto fra i nominativi per il campionato. Il nigeriano ne avrà ancora per una quindicina di giorni. Una volta ristabilito fisicamente, verrà presa una decisione sul suo conto. Da regolamento, il giovane non potrà sostituire Basic che ha occupato lo slot con lo switch avvenuto dopo il derby. Da uno a cinque (centrocampisti) per Sarri, in attesa che non ci siano nuove controindicazioni e rientrino presto anche i due giocatori attualmente i box.

Finalmente Vecino….e Guendouzi

Finalmente arrivano segnali positivi anche da Vecino, il cui timore nel tornare in campo si sta trasformando in fiducia. Il centrocampista è tornato in gruppo sabato nell’ultima seduta prima del weekend libero e potrebbe disputare qualche minuto in campo già contro l’Atalanta. Il suo infortunio era stato classificato come un semplice affaticamento muscolare, ma, dopo più di due mesi, le dita restano incrociate per la prima convocazione che dovrebbe concretizzarsi a Bergamo e sarebbe fondamentale per ricevere una mano in corso. A prescindere dal modulo, Sarri ha ritrovato il “lusso” di poter scegliere al centrocampo, ritrovando molti elementi di questo reparto. Vecino è un’opzione per la ripresa. Basic, utilizzato dall’inizio nelle ultime due gare, ha risposto con buone prestazioni. Cataldi, dopo un anno lontano da Roma, è tornato ad essere un appiglio determinante per la squadra, mostrando ordine e carattere contro Genoa e Torino (match nel quale si è preso la responsabilità di lanciare un rigore pesantissimo). Il quarto e il quinto mediano ritorvato sono i centrocampisti espulsi nel derby: Belahyane per una giornata (fallo su Konè); Guendouzi per due turni (proteste a fine confronto). Il francese è un titolare riabbracciato, un ritorno quasi provvidenziale, vista la necessità di ritrovare equilibri e di compensare le difficoltà in attacco.