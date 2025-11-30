Castellanos suona la carica: “Non quello che volevamo, ci vediamo giovedì”

IL RIENTRO DEL TATY: MINUTI IMPORTANTI A SAN SIRO

Dopo oltre un mese ai box, Taty Castellanos è finalmente tornato a calcare il terreno di gioco. La sua ultima apparizione risaliva alla sfida con il Torino di inizio ottobre, poi il lungo stop per la lesione al retto femorale. Contro il Milan, a San Siro, l’attaccante argentino è subentrato nella ripresa, ritrovando sensazioni e ritmo partita in un momento cruciale della stagione biancoceleste.

IL MESSAGGIO SOCIAL: DELUSIONE PER IL RISULTATO, CARICA PER IL FUTURO

Al termine del match, Castellanos ha condiviso su Instagram tutta la sua emozione per il rientro, senza però nascondere la delusione per il risultato negativo. Nel suo post, accompagnato da una foto della gara, ha scritto:

Non è stato il risultato che volevamo, ma sono felice di aver ripreso a giocare dopo l’infortunio. Ci vediamo giovedì all’Olimpico. Forza Lazio!”.

Parole che trasmettono voglia, fiducia e determinazione in vista della prossima sfida di Coppa Italia, ancora contro i rossoneri.