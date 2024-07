Il Messaggero | Lotito: "Prendo un 2005 forte". Il sogno resta Roque, James svincolato

Non solo le liste bloccate da cessioni che non si stanno concretizzando, ma il mercato della Lazio è condizionato anche dagli stipendi. Come spiega il Messaggero, i milioni che avrebbero dato a Greenwood difficilmente verranno dirottati per James Rodriguez, anche se dalla Colombia si parla di accordo raggiunto. Lotito è allettato dal colpaccio, ma Fabiani lo ha fatto riflettere per le cifre complessive troppo alte nel rapporto qualità (indiscussa)-rendimento delle ultime stagioni (spesso out). La nuova Lazio inoltre è ripartita da un monte ingaggi più basso: ora solo Zaccagni arriva a 3 milioni più bonus e la società punta a liberare Hysaj per alleggerirsi del suo stipendio (2,8 milioni).

Alla ricerca di un 2005 per la Lazio: i nomi

Baroni ha dato priorità ad un'ala sinistra e la Lazio ha già un accordo con Laurienté, deve solo affondare col Sassuolo che però pretende 15 milioni più bonus. Lotito ha assicurato che “prenderà un classe 2005 forte” e, guarda caso, un'alternativa al francese è Fernandez-Pardo del Gent e un altro 2005 è Jobe Bellingham, anche se da Formello giurano di non aver formulato offerte da 12 milioni più il 20%. C'è anche Vitor Roque, che ha rifiutato l'Al-Hilal e potrebbe con una cessione di Castellanos a 20 milioni potrebbe entrare nei piani biancocelesti, a meno che non si intromettano prima Siviglia e Porto.

Questione capitano: tutto risolto

Devono anche sbloccarsi le uscite. Cataldi è sempre in bilico e sulla questione fascia di capitano sembra esser stato messo un punto. Fabiani dice di aver parlato con lo spogliatoio e giura di non averlo mai visto così felice e sereno.