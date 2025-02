Vittorio Feltri: "Sono tifoso dell'Atalanta, ma ecco quando sono diventato laziale"

Il giornalista, Vittorio Feltri, fondatore de “Libero” e direttore di vari quotidiani quali “L'Indipendente”, “L'Europeo” ed “il Giornale”, è intervenuto in esclusiva nella trasmissione “Quelli della libertà” condotto da Stefano Benedetti e Michele Cerrotta, di seguito le sue parole.

Perché mi piace la Lazio? L'aquila mi piace troppo, la voglio rivedere. Quando ho fatto il militare a Roma sono diventato tifoso della Lazio, allora giocava al Flaminio, mi ricordo che c'era un giocatore della Dea che andò alla Lazio, che si chiamava Kristensen e fece un goal. Il calcio lo amo quindi la domenica andavo allo Stadio per vedere la Lazio. La Roma non mi sta simpatica, la Lazio sì. Conosco il presidente (Lotito, ndr) con lui parliamo latino.

Non mi dispiace. Ho una notevole simpatia nei confronti della Meloni con cui ho anche un'amicizia. Non mi piacciono i progressisti, perché sono i primi a non progredire.

Ho visto l'Atalanta vincere la Coppa Italia nel '63, ero un ragazzino, ebbi una goduria estrema. Poi non abbiamo più vinto. Quando è arrivato Percassi, un padre eterno come presidente, ha portato Gasperini, che ha reso una squadretta di provincia una grande squadra. Gasperini alla Roma? Non credo, poi tutto può succedere, spero che possa venire invece alla Lazio, la Roma non mi piace.