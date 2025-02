La nuova lista UEFA, fuori Pellegrini: le sorprese non finiscono

A pochi giorni dall'uscita dell'ufficiale lista della Serie A e della clamorosa esclusione di Luca Pellegrini, da pochi istanti è stato pubblicato, sul sito ufficiale della società, l'elenco completo dei calciatore inseriti per l'Europa League: Marco Baroni ha scelto i calciatori biancocelesti che prenderanno parte alla seconda fase della competizione europea 2024-25.

La lista completa

2 Gigot; 4 Patric; 5 Vecino; 6 Rovella; 7 Dele-Bashiru; 8 Guendouzi; 9 Pedro; 10 Zaccagni; 11 Castellanos; 13 Romagnoli; 14 Noslin; 18 Isaksen; 19 Dia; 20 Tchaouna; 23 Hysaj; 29 Lazzari; 30 Tavares; 34 Gila; 35 Mandas; 55 Furlanetto; 77 Marusic; 94 Provedel.

Lista UEFA: le scelte di Baroni

Come ipotizzava Il Corriere dello Sport già da questa mattina, Elseid Hysaj è stato inserito nella lista europea. Nonostante l'infortunio accusato nell'ultima giornata di campionato contro il Cagliari e i relativi esami che hanno rilevato una lesione di medio grado a carico del bicipite femorale della coscia destra, il terzino albanese è presente nel nuovo elenco diramato dalla società biancoceleste.

Confermata invece la decisione su Luca Pellegrini, ufficialmente fuori rosa anche per l'Europa League. Il terzino ex Juventus, già escluso dalla lista di Serie A, non è presente neanche per quella europea, al suo posto Elseid Hysaj.

Un'importante assente è invece il nuovo acquisto in centrocampo del mercato di gennaio, Reda Belahyane. Il numero 21 della Lazio si pensava fosse l'unico nuovo rinforzo incluso nell'elenco, ma così non è stato. Rispetto alla lista della Serie A, sono rimasti esclusi ufficialmente Basic, Provstgaard, Ibrahimović, Belahyane e Pellegrini, ormai fuori rosa per entrambe le competizioni.