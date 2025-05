Lazio: si punta al rientro di Tavares per il match contro la Juventus

Dopo aver passato i primi tre mesi di campionato ad essere considerato come il miglior terzino sinistro, nonostante Tavares provi a mettersi il più possibile a disposizione per Baroni, i continui infortuni non gli permettono di dare il massimo.

Dopo essere uscito contro il Bodo Glimt, infatti, Nuno Tavares continua a non essere a disposizione per la Lazio nemmeno per il match di domenica, contro l'Empoli.

L'importanza di Tavares

Come riportato da TuttomercatoWeb, però, Baroni sembrerebbe fiducioso per un ritorno di Tavares, soprattutto in vista della sfida, sabato 10 maggio alle ore 18:00, contro la Juventus, che si prospetta un match chiave per la corsa europea.

Inoltre, il terzino sinistro biancoceleste, nonostante l'assenza prolungata, continua ad essere secondo nella classifica degli assist man del campionato di Serie A. La Lazio, infatti, vuole riscattarlo per 5 milioni ma, in caso di cessione, la squadra biancoceleste sarebbe disposta ad accettare solo offerte vicine ai 35/40 milioni di euro.

Serve tornare a vincere in casa

La Lazio deve ritrovare la vittoria in casa, infatti, come riporta TuttomercatoWeb, negli ultimi cinque mesi, la squadra di Baroni ha agguantato i 3 punti casalinghi solo una volta.

Proprio per questo motivo Nuno Tavares è ancora più importante: servono assist e corse sulla fascia. Baroni ha come obiettivo, quindi, quello di far tornare in campo il terzino sinistro biancoceleste per la partita del sogno europeo, contro la Juventus di Tudor.