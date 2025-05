Lazio, cosa rischia Pellegrini dopo l’espressione blasfema? La squalifica si può evitare…

La Lazio si prepara a disputare la partita contro l’Empoli di domenica, mancano quattro match alla fine del campionato e bisognerà dare il tutto per tutto per guadagnarsi un posto in Europa che possa corrispondere alle aspettative dei tifosi, ma soprattutto agli obiettivi prefissati dalla società. Dopo l’eliminazione, inaspettata e dolorosa, dall’Europa League la massima priorità deve essere assolutamente il campionato e occorrerà evitare prestazioni come quella casalinga contro il Parma che ha portato ad un pareggio.

L’espressione blasfema di Pellegrini: le ultime

In questo finale di campionato, un’altra questione controversa è quella relativa al biancoceleste Pellegrini. Sul web sono girati alcuni video intenti a mostrare il terzino in campo pronunciare espressioni blasfeme. Negli ultimi giorni, sono stati ritrovati gli audio e la Figc ha aperto un fascicolo sulla questione. Come riporta l’edizione odierna del quotidiano Il Messaggero, la decisione, molto probabilmente, non avrà ripercussioni sul campo: si va verso patteggiamento e multa, sul modello di Lautaro Martínez in Juve-Inter (anche lui punito per l’utilizzo di espressioni blasfeme durante il match, ma non squalificato).

L’importanza di Pellegrini in questo finale di stagione

Pellegrini potrebbe pagare per l’espressione blasfema solo con una multa: una notizia assolutamente positiva in questo finale di stagione. In un momento in cui la Lazio deve dare il tutto per tutto per cercare di strappare un posto in Europa, è fondamentale evitare di privare Baroni di un altro elemento sul campo, considerando l’assenza di Tavares e Lazzari, proprio sulle fasce. Oltretutto, è evidente il miglioramento del terzino biancoceleste ultimamente. Il numero tre si sta confermando assist-men in queste partite, a partire dal derby fino ad arrivare al match contro il Parma, con prestazioni sempre più convincenti. Tra l’altro, domenica la Lazio incontrerà l’Empoli: proprio al Castellani Pellegrini ha giocato la prima da titolare in Serie A con la Lazio (giugno 2023) e la prima da titolare in campionato della scorsa stagione (22 dicembre).