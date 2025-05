La Lazio celebra il primo maggio: "Il nostro pensiero va a chi…"

Primo maggio giorno di festa in Italia, e non solo, per la Festa dei Lavoratori a ricordo dei diritti e delle lotte in favore dei lavoratori che hanno contraddistinto gli ultimi due secoli di storia.

Il messaggio della S.S. Lazio

La Lazio attraverso un post sul proprio profilo ufficiale X ha voluto lasciare un messaggio per questa importante giornata di festa:

Oggi celebriamo il valore del lavoro, la forza di chi ogni giorno si impegna con passione, dedizione e sacrificio. La S.S. Lazio rende omaggio a tutti i lavoratori, dentro e fuori dal campo, che con il loro impegno costruiscono il presente e il futuro della nostra società.  Il nostro pensiero va a chi lavora con il cuore, a chi lotta per i propri diritti e a chi non smette mai di credere nei propri sogni.

Il post su X