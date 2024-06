Tijjani Noslin, il nuovo acquisto per l'attacco biancoceleste

Come venuto fuori nelle ultime ore, sembra che sia Tijjani Noslin il prescelto per l'attacco biancoceleste, con l'attaccante di proprietà dell'Hellas Verona pronto a riabbracciare Marco Baroni per una cifra vicina ai quindici milioni di euro. Arrivato in Veneto lo scorso gennaio, l'attaccante classe 99' è stato uno dei protagonisti della salvezza degli scaligeri, con l'olandese determinante con cinque gol e quattro assist: l'ex Fortuna Sittard ha colpito infatti Juventus, Milan, Atalanta e Inter. Dopo un passato che lo ha visto crescere in Olanda, calcisticamente si afferma tra le fila del Fortuna Sittard, dove tra il 2021 e il 2024 trova circa 70 presenze con il club attualmente in Eredivisie, dove rimane fino a gennaio 2024 prima di passare al club di Setti.

Il ruolo nella Lazio e le caratteristiche

L'attacco biancoceleste è il reparto che più necessita di investimenti, considerando quanto si sia abbassato il livello negli ultimi anni: se l'età di Immobile nelle ultime due stagioni ha lanciato dei segnali inequivocabili, non sembra Castellanos l'uomo che può costituire un tandem adeguato per le due competizioni, figurarsi tre dopo la qualificazione in Europa League raggiunta nei pochi mesi in qui Tudor era la guida tecnica biancoceleste. Dopo aver perso anche Felipe Anderson, l'attaccante olandese può in questo senso dare una mano, considerando come spesso si sia mosso sul lato destro dell'attacco: esplosività ed atletismo, per un calciatore abile nel breve che grazie alla sua struttura fisica può agire anche da punta centrale. Marco Baroni ritroverebbe dunque uno dei calciatori protagonisti della salvezza appena raggiunta, riaccogliendo con piacere uno dei volti che gli ha permesso di raggiungere la panchina più prestigiosa ottenuta in carriera.

L'investimento

Di contro, non si può negare come una spesa di quindici milioni di euro sia una cifra importante per un profilo che ad oggi ha fatto vedere cose importanti in pochi mesi giocati a Verona, per un ragazzo ormai arrivato alla soglia dei venticinque anni. Nella speranza che non si riveli l'ennesimo investimento sbagliato, il dubbio resta legato al modo di procedere scelto dalla Lazio a partire dallo scorso anno: gli investimenti economici delle operazioni Castellanos e Noslin portano la società biancoceleste ad una cifra importante spesa sul mercato, con la quale senza dubbio si sarebbe arrivati a profili più pronti e promettenti, che avrebbero reso meno difficile il convivere con le difficoltà di Immobile, per forza di cose entrato nella fase finale della sua esperienza a Roma, nella speranza che abbia ancora delle cartucce da sparare, come le notti della passata edizione della Champions League, che hanno reso meno amara la stagione del capitano biancoceleste.