Il Venezia ha scelto il suo nuovo allenatore - IL COMUNICATO UFFICIALE

Il puzzle di panchine sta giungendo al termine con le squadre rimaste che stanno cercando quanto prima di ufficializzare il nuovo tecnico. Una delle piazze vacanti era proprio Venezia, che ha da poco reso noto con un comunicato l'ufficialità del nuovo allenatore.

Era già nell'aria ed ora è stato messo anche nero su bianco: Eusebio Di Francesco è il nuovo allenatore del Venezia. Dopo la risoluzione consensuale con Paolo Vanoli, il Venezia ha concluso per Di Francesco, reduce dalla cocente retrocessione in Serie B con il Frosinone arrivata all'ultima giornata di campionato dopo la sconfitta casalinga contro l'Udinese, sua diretta concorrente.

L'ex tecnico di Sassuolo, Roma e Verona è dunque pronto a ripartire in Serie A sulla panchina di una neopromossa. Se quest'anno nel girone di andata aveva fatto molto bene, ha pagato il giro di boa non riuscendo a confermare i risultati ottenuti nei mesi iniziali.

EUSEBIO DI FRANCESCO NOMINATO ALLENATORE DELLA PRIMA SQUADRA

Il Venezia FC comunica di aver affidato a Eusebio Di Francesco l’incarico di allenatore della prima squadra. Di Francesco ha firmato un contratto biennale fino al termine della stagione 2025/26.

Nato a Pescara, Di Francesco ha alle spalle una ricca carriera da calciatore, in cui si è guadagnato 13 presenze ed un gol con la Nazionale maggiore italiana, vincendo lo scudetto con la Roma e totalizzando 252 presenze in Serie A e 96 presenze in Serie B.

Cinquantacinque anni ancora da compiere, Di Francesco vanta, nel suo percorso da allenatore, le promozioni in Serie B con il Pescara ed in Serie A con il Sassuolo, oltre ad una storica qualificazione in UEFA Europa League con il Sassuolo nella stagione 2015/16 ed un terzo posto con la Roma nella stagione 2017/18, raggiungendo inoltre la semifinale di Champions League a 34 anni di distanza dall’ultima volta.

Benvenuto, Mister.