Mondiale per Club: dopo l'Inter, anche la Juventus esce agli ottavi

Questa sera, 1 luglio 2025, alle ore 21:00 la Juventus è scesa in campo per sfidare il Real Madrid e provare a superare lo stop degli ottavi del Mondiale per Club.

Dopo l'uscita dell'Inter dalla competizione, adesso anche la squadra di Tudor è stata eliminata.

Photo by Michael Reaves/Getty Images via Onefootball

Le formazioni ufficiali

Come riporta Gianluca Di Marzio nel suo sito ufficiale, ecco i nomi dei presenti nelle formazioni di Juventus e Real Madrid:

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Alexander Arnold, Rédiger, Huijsen, Fran Garcia; Bellingham, Tchouameni, Arda Guler; Valverde, Gonzalo Garcia, Vinicius Jr.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Rugani, Kelly; Alberto, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; Kolo Muani.

La partita

La sfida è iniziata con grande intensità: nei minuti iniziali la Juventus è andata vicina al vantaggio con Kolo Muani.

Il Real Madrid, però, ha risposto di conseguenza: al 30', infatti, Bellingham ha provato a segnare, ma Di Gregorio è riuscito a portare a termine una parata degna di nota.

Il primo tempo è stato caratterizzato da un buon gioco da parte di entrambe le squadre, ma nessuna delle due è riuscita a segnare.

Nel secondo tempo, però, la partita si è accesa: rete di Gonzalo Garcia al 54', completamente libero in area.

Subito dopo il Real ha provato il raddoppio, impedito grazie alla prontezza del portiere bianconero.

Tudor ha tentato il tutto e per tutto mettendo in campo Koopmeiners, McKennie e Gatti… ma invano: la Juventus è definitivamente fuori dalla competizione.