UFFICIALE: i nomi degli arbitri dismessi e promossi dalla CAN

Oggi, martedì 1 luglio 2025, sono stati ufficializzati i nomi dei dieci arbitri dismessi e dei cinque promossi, per la prossima stagione.

La CAN (Commissione Arbitri Nazionale) ha deciso di rendere nota la lista dei nomi e, come riporta Gianpaolo Calvarese sul proprio profilo Instagram, dalla stagione 2025-2026 l'organico arbitrale si ridurrà a 42 direttori di gara.

A seguito di questa vicenda, è intervenuto in conferenza il presidente dell'AIA, Antonio Zappi:



Una proposta che nasce da Gianluca Rocchi e che si realizza. Si tratta di un progetto tecnico ancora prima che economico. Ridurre gli organici vuol dire costruire un’autonomia nuova, nell’ottica di una razionalizzazione di spesa e budget, un orientamento delle risorse dove sono utili. La CAN così ‘dimagrisce‘. Si era troppo ampliata, non consentiva una turnazione utile e un impiego frequente degli arbitri. Il risultato è stata la penalizzazione della crescita della nuova generazione, dei giovani. La riduzione potrebbe non fermarsi qui.