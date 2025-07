Ansia per Gascoigne, l'ex Lazio è stato ricoverato d'urgenza: la situazione

Tutto il mondo del calcio, soprattutto quello biancoceleste e inglese, trema per Paul Gascoigne che al momento si trova in ospedale dopo esser stato trovato dal suo amico Steve Foster, autista e assistente personale, collassato nella sua camera da letto. Dopo il ritiro dal calcio, l'ex giocatore è finito al centro delle cronache a causa dei suoi problemi con l'alcool anche l'anno scorso Gazza aveva confessato di avere ripreso a partecipare alle riunioni degli Alcolisti Anonimi.

Paul Gascoigne: la situazione

Pochi giorni fa Paul Gascoigne è stato trovato in stato di semi incoscienza da un suo amico nella sua casa a Poole, nel sud Inghilterra. Venerdì sera, come riportato dal quotidiano britannico The Sun, l'ex Lazio era stato ricoverato in terapia intensiva in un ospedale nel Dorset, ma fortunatamente ora è stato trasferito in un'unità di medicina d'urgenza e le sue condizioni sono stabili.

Le parole dell'amico Steve Foster riportate dal quotidiano The Sun

Gazza vuole ringraziare tutti per il supporto ricevuto finora da tanti vecchi amici che gli augurano il meglio e vogliono vederlo tornare in forma. È in ospedale, che è il posto migliore in cui possa stare in questo momento.

Nella pagina successiva la carriera calcistica di Paul Gascoigne