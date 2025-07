Lazio, la rivincita di Cataldi: da escluso a Capitano delle aquile

Il blocco del mercato e soprattutto il ritorno del Comandante Maurizio Sarri sono stati due fattori molto positivi per Danilo Cataldi, rientrato dopo il prestito alla Fiorentina, infatti, nonostante il calciatore sia stato oscurato dall'esplosione di Rovella, nell'amichevole di ieri contro la Primavera, vinta 3-0 dalla Prima Squadra, il numero 32 è stato schierato dal primo minuto con la fascia da Capitano.

Le scelte a centrocampo

Nell'incontro di ieri sera il mister gli ha restituito il favore, infatti, come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, il 12 marzo 2024 era stato Cataldi uno dei primi a recarsi a casa del tecnico per cercare di dissuaderlo e non farlo dimettere, tentativo vano ma che ha dimostrato il rispetto e la fiducia reciproca tra il calciatore e il Comandante. Sarri stima molto il mediano ed ammira le sue verticalizzazioni, ma non solo, al momento lo preferisce a Belahyane, sul quale ha alcune riserve.

Danilo Cataldi: il suo percorso alla Lazio

Dopo l'acquisto dall'Ottavia, il numero 32 cresce nelle giovanili della Lazio, tuttavia, nella stagione 2013-2014 viene mandato in prestito al Crotone, dove totalizza 36 presenze e 4 gol, per poi esordire in maglia biancoceleste in occasione degli Ottavi di Coppa Italia, vinti per 1-3 contro il Torino, dove serve l'assist per Klose. Il debutto in Serie A, invece, risale al 18 maggio 2015 quando sostituisce Marco Parolo nel match contro il Napoli ed a marzo indossa la fascia da Capitano dopo l'uscita di Stefano Mauri, diventando la più giovane aquila ad aver indossato la fascia. Nonostante i quattro trasferimenti (Crotone, Genoa, Benevento, Fiorentina), Danilo Cataldi è sempre stato un elemento essenziale per la Lazio, questo anche per il grande amore che prova verso la maglia, ed ora ha una nuova possibilità di dimostrare il suo valore e di superare il record complessivo di 188 presenze e 7 gol.

Nella pagina successiva Sarri su Cataldi nella stagione del secondo posto