Nico Paz segna dopo due minuti: il Como batte lo United 4-1

Il Como travolge 4-1 il Manchester United al Sinigaglia, dopo una partita condotta dalla squadra di Cesc Fabregas. Secondo quanto riportato da Corriere dello Sport, Nico Paz segna dopo due minuti e firma anche il 3-0; Douvikas realizza la seconda rete, Jacobo Ramón la quarta. Nel recupero Joshua Zirkzee accorcia per gli inglesi. Il Corriere dello Sport descrive una serata difficile per gli uomini di Carrick, spesso in errore e raramente pericolosi.

Nico Paz sblocca la partita dopo due minuti

Sotto la pioggia, lo United va vicino al vantaggio con un sinistro di Dalot che termina largo. Sul capovolgimento di fronte, Da Cunha trova Nico Paz appena dentro l’area. L’ex Real controlla il pallone e batte Lammens con un mancino a giro: è il suo primo gol in Champions League.

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Da quel momento il Como mantiene il possesso e sfrutta le difficoltà degli avversari. Il pressing degli inglesi è spesso inefficace; dalle parti di Butez arrivano soprattutto su palla inattiva. Nella seconda parte del primo tempo Douvikas impegna Lammens, costringendolo alla deviazione in corner. Al 39' manda alto un pallone servito da Couto. Due minuti più tardi il portiere belga lo atterra in area, ma l’attaccante era partito in fuorigioco.

Douvikas raddoppia, poi Nico Paz colpisce ancora

La ripresa si apre con il secondo gol del Como. Al 49' Baturina serve Nico Paz, che trova il taglio di Douvikas. L’attaccante supera De Ligt e batte Lammens in uscita. Lo United non riesce a cambiare l’andamento della gara e i lariani arrivano anche al 3-0.

Il terzo gol nasce da un errore di Baleba nella costruzione del gioco. Nico Paz gli sottrae il pallone, avanza verso la porta e completa la sua doppietta. Gli inglesi cercano una risposta con conclusioni dalla distanza di Tielemans e Bruno Fernandes. Più insidioso il tiro di Diallo, indicato come il migliore dello United in una serata complicata.

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