Peta sull'aquila al Palace: «non è un posto per animali». E la Lazio

Peta chiede al Crystal Palace di rinunciare al volo dell’aquila Phoenix prima delle partite casalinghe al Selhurst Park. Secondo quanto riportato da ANSA, L’organizzazione per i diritti degli animali ha rivolto l’appello al club londinese di Premier League, sostenendo che uno stadio affollato e rumoroso non sia un ambiente adatto agli animali. La richiesta riguarda una pratica che ha un parallelo anche in Italia: la Lazio fa volare l’aquila Olimpia all’Olimpico prima del fischio d’inizio.

La lettera di Peta e i rischi indicati

In una lettera indirizzata all’amministratrice delegata del Crystal Palace, Sharon Lacey, Peta descrive lo stadio illuminato e pieno di tifosi rumorosi come un luogo inadatto agli animali. Secondo l’organizzazione, rumore e confusione possono spaventare e disorientare gli uccelli, con possibili rischi sia per loro sia per gli spettatori.

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A sostegno della richiesta, il gruppo riferisce di incidenti che hanno coinvolto mascotte animali, rimaste ferite o morte dopo collisioni con muri, finestre e palloni. Peta richiama inoltre il valore simbolico delle aquile, associate alla libertà, e ritiene improprio impiegarle come elemento di intrattenimento per i tifosi. La soluzione proposta al Crystal Palace è affidarsi esclusivamente a mascotte umane.

Da Kayla a Phoenix: la tradizione del Crystal Palace

Il legame del club con l’aquila precede l’arrivo degli animali allo stadio. Il Crystal Palace è soprannominato Eagles, aquile in italiano, dal 1973. L’introduzione di un’aquila al Selhurst Park risale invece al 2010, quando il ruolo fu affidato a Kayla.

Kayla ha accompagnato le partite per dieci anni, fino alla sua scomparsa nel 2020. Durante quel periodo si verificò anche un episodio che coinvolse un tifoso avversario: nel 2017, un sostenitore del Charlton fu giudicato colpevole di aver tentato di colpire l’aquila durante una partita di Coppa di Lega disputata nel 2015.

La sostituta Phoenix ha debuttato nell’agosto 2024, in occasione della gara contro il West Ham. È il suo volo prima degli incontri casalinghi a essere ora al centro dell’appello rivolto da Peta alla dirigenza del Palace.

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