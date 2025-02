Lazio-Monza, Pedro: “Volevo fare tripletta. Sulla Champions…”

Torna a vincere allo Stadio Olimpico la Lazio di Marco Baroni: i biancocelesti hanno creato tantissimo a dimostrazione dei cinque gol siglati. Ai microfoni di Dazn, Pedro, autore di una doppietta contro il Monza ha parlato così a Dazn.

Molto importante vincere a casa, sono contento per gli sforzi e i tre punti davanti ai tifosi. Sono felice di aver segnato, una bellissima partita. Taty l’ha lasciato a me oggi il premio (ride, ndr). Prima doppietta in Italia? Volevo fare tripletta, non l’ho mai fatta qua, sono contento di fare gol, è sempre importante per gli attaccanti. Segreto? Non ho segreti, solo lavorare forte a ogni partita, dare tutto in campo, è il lavoro di tutta la squadra.