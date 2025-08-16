Lazio-Atromitos, le parole di Mandas: "Inizio campionato? Siamo pronti"

Oggi, 16 agosto 2025, si è svolta l'ultima amichevole pre-campionato dei biancocelesti. La sfida si è svolta presso lo stadio Centro d’Italia – Manlio Scopigno di Rieti.

La squadra di Sarri è riusciuta a portare a casa un 2-0, grazie ai gol di Noslin e Pedro, davanti a circa 6 mila spettatori.

A fine partita, ai microfoni di Lazio Style Channel è intervenuto Mandas: ecco cosa ha detto.

I pensieri sulla partita

Ecco le parole di Mandas:

Che partita è stata?

E' stata abbastanza nervosa nei primi 45 minuti, ma nonostante tutto abbiamo giocato un buon calcio. Per quanto riguarda l'inizio del campionato, posso dire che siamo pronti: ci resta una settimana per lavorare e migliorare ciò che non funziona.

Quali sono i tuoi obiettivi per questa nuova stagione?

Io sono qui per aiutare la squadra. Alla Lazio sono felice? Sì. Sono contento di iniziare il terzo anno indossando questa maglia.

Noslin e l'Atromitos

Quanto sei contento per il gol di Noslin?

Noslin è un buon giocatore: lavora sodo, come tutti noi. E' per questo che penso che ogni giocatore è importante per la squadra.

Quanta carica c'è per riscattare la scorsa stagione?

Non voglio parlare tanto, a farlo ci penserà il campo, ma sicuramente daremo tutto quanto per riscattare quanto accaduto l'anno scorso.

Che emozione è stata ritrovare il tuo primo club?

Sono contento di averli rivisti. Ho ritrovato diversi amici e penso che ora andrò a salutarli.

Ti aspettavi questo entusiasmo dal pubblico?